美國遊戲軟體公司藝電（Electronic Arts）上季調整後營收優於市場預期，且儘管防疫限制措施逐漸鬆綁，但該公司仍然看好其發行的遊戲《國際足盟大賽 21》（FIFA 21）和《Apex英雄》（Apex Legends）仍將保持強勁的需求。
受此激勵，藝電周二盤後股價一度上漲近3%，報145.05美元。
藝電公布第四財季（截至3月底）營收為13.5億美元，經調整後營收為14.9億美元，優於市場預估的14億美元。
淨利為7600萬美元，相當於每股盈餘26美分，遠不及前一年同期的淨利4.18億元、每股盈餘1.43美分。但排除一次性項目後，每股盈餘為1.23美元，優於市場預估的1.05美元。
此外，全年營收為61.9億美元，全年淨利為8.37億美元，相當於每股盈餘2.87美元。
藝電看好這樣的動能將持續下去，預估新年度全年經調整後營收為73億美元，優於市場預期的66.1億美元。
(時報資訊)
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