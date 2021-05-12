國內疫情大爆發，外界關心各地疫苗數量是否足夠，衛福部長陳時中今早表示，地方政府可透過合法藥商向衛福部申請，即可自購國際疫苗。台北市長柯文哲砲轟中央「不負責任」，將原先中央該扛疫苗的採購壓力，丟給地方政府首長來決定，現在是怎樣，難道「買不到是我們的問題？」

隨著本土疫情升溫，疫苗接種速度自然加快，但國人普遍對AZ疫苗抱持懷疑，國民黨立委陳玉珍今早質詢時詢問陳時中時，若地方政府能採購、經費也夠，是否可自行購買國際疫苗。陳則回，需要透過有執照藥商做輸入許可，並向指揮中心申請，只要合法合規定就可以這樣做。

柯文哲批評，他覺得自購這件事情很不負責任，「不然你早說嘛」， 中央現在就是把自身的責任丟給地方政府首長，現在是怎樣，變成地方政府自己買疫苗，買不到就變成地方的問題，過去半年來，遇到這種問題時，他都會說按照中央指示，結果現在疫情變得嚴峻，中央突然講出這種話，是很不負責任的行為。

(中時 )