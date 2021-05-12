有些人花錢不經大腦，每個月的薪水總是立刻花光，存不了錢。星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、白羊座、獅子座、雙魚座最多月光族，往往月初活得像富翁一樣，月底卻只能吃泡麵度日，這樣的模式不斷循環卻不悔改，一直無法儲蓄。

▍1.射手座

射手座盛產月光族，薪水一到手就想要花掉，根本沒有儲蓄觀念，他們屬於及時行樂的類型，只要能夠買到快樂，花錢根本不需要經過思考，他們不希望人生留下遺憾，寧願透支也不願意節省，所以總是花錢如流水。

▍2.白羊座

白羊座花錢太衝動，他們雖然也想要理財，但看到喜歡的東西往往不經大腦錢就花下去了，就算旁邊的朋友勸他多想想，他也聽不進去，無論多昂貴的東西，當下想要就會立刻買下，因此也常常透支，存不了錢。

▍3.獅子座

獅子座很愛面子，什麼東西都想要用高檔貨，生活用品要貴、食物要吃高級的，就連請客都毫不手軟，就算月底要吃泡麵，也要打腫臉充胖子。他們看起來很風光，但其實許多都是月光族，習慣性透支。

▍4.雙魚座

雙魚座是靠「感覺」來做事的人，感覺來了，無論CP值多低的東西都願意花錢買下，他們開心的時候想花錢，心情不好的時候更要花錢，賺錢的速度完全追不上灑錢的速度，等到月底他們才會發現這個月又透支了。

(中時新聞網)