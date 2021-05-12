中國商務部部長助理任鴻斌今日下午在國務院新聞辦公室舉行的發布會上表示，中國—中東歐國家合作取得了四大豐碩成果，雙邊貿易持續增長亮眼，2020年，中國與17國貿易額首次突破千億美元，達到1034.5億美元。

任鴻斌指出，2012年以來，中國—中東歐國家合作取得了豐碩成果，特別是2020年以來，中國與中東歐國家經貿合作克服疫情影響，取得了長足進步。任鴻斌介紹了具體的四方面進展：

一是雙邊貿易持續增長。2012年至2020年，中國與中東歐17國貿易年均增速8％，是中國與歐盟貿易增速的2倍以上。2020年，中國與17國貿易額首次突破千億美元，達到1034.5億美元，同比增長8.4％，可謂逆勢增長。今年一季度，中國與17國貿易額301.3億美元，同比增長50.2％，超出同期中國外貿增速的11個百分點。其中，中國自中東歐國家進口強勁增長，增幅高達44.7％。

二是投資合作日趨緊密。據統計，目前中國同中東歐國家雙向投資規模已接近200億美元，涉及汽車零部件、化工、家電、物流、礦產、商務合作等多個領域。疫情之下，雙向投資熱情不減，綠色低碳、醫藥健康、新能源等正成為新的投資熱點。

三是基礎設施項目穩步實施。2020年，中國企業在中東歐國家簽署工程承包合同額54億美元，增長34.6％。疫情期間，中方承建的匈塞鐵路、克羅埃西亞佩列莎茨大橋、黑山南北高速公路優先段等專案穩步推進，中國企業在中東歐國家成功簽約了新的鐵路、公路和地鐵等建設項目。

四是互聯互通保持穩定。中歐班列在疫情期間加速發展，2020年開行超過1.24萬列，同比增長50％，中歐雙向的中歐班列架起了中歐抗擊疫情的「生命線」。波蘭、匈牙利、捷克、立陶宛、斯洛伐克等國成為中歐班列重要的通道和目的地，中歐陸海快線建設積極推進，中國與中東歐國家港口物流往來密切，鄭州、石家莊等地新開通了飛往中東歐城市的定期貨運航線。

任鴻斌還稱，第二屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會將在今年6月8日到12日在浙江省寧波市舉辦，主題為「構建新格局、共用新機遇」。中國—中東歐國家博覽會是中國唯一面向中東歐國家的國家級展會。

(中時 )