警政署長陳家欽12日下午至刑事局，親自慰勉近期破獲黑道幫派有功官警，並勉勵刑事局拿出行動，強力打擊黑道幫派，警方絕沒有鬆手的一天，要做給人民看，證明警察打擊黑道能量，讓社會大眾安心。

刑事局表示，近期全國掃黑偵破的重要案件，包括偵一大隊偵破竹聯幫正堂假靈骨塔詐欺集團案、偵二大隊偵破統促黨暴力討債集團案、偵三大隊偵破血鷹幫毒咖啡包工廠案、偵四大隊偵破竹聯幫雷堂詐欺集團案、幫派組合首要假投資詐欺集團案、偵七大隊偵破竹聯幫信堂詐欺轉帳水房案、偵八大隊偵破四海幫海南堂援交詐騙集團案、偵九大隊偵破竹聯幫仁堂潑蟑案嫌犯涉網路詐欺案，合計逮捕黑幫分子68人、查扣改造槍枝8把、各級毒品共3.8公斤、現金200餘萬元及名車2輛等贓物。

陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下，分別慰勉這次承辦全國掃黑專案的反黑科長盧俊宏、有功大隊長及偵查員等16人。陳家欽表示，黑幫膽敢滋擾社會治安，警察就有法定職責，也有信心與實力掃蕩到底，期許大家持續強化掃黑的力道與能量，用實際行動讓民眾看到打擊黑道的成效，以具體成績展現檢肅黑幫的決心與能力。

(中時 )