疫情持續升溫，提升防疫意識，提高自我防護層級才是最好的防範措施。平時出入無法符合社交距離的場所，配戴口罩都是必須。並且養成勤洗手的習慣，也是不二法門！如果你擔心自己會因為忙碌忘記勤洗手，現在多品牌的智慧錶都具備洗手提醒通知，或甚至是洗手秒數計時功能，用來提醒自己是最方便！

【Apple Watch】

一、可在Apple Watch 打開「設定」App ，點一下「洗手」然後開啟「洗手計時器」。當 Apple Watch 偵測到使用者已開始洗手，便會啟動 20 秒的計時器。若在 20 秒內便停止洗手，Apple Watch 會鼓勵你繼續洗。

二、Apple Watch 可以在您回家後馬上提醒你洗手。設定方法是打開 iPhone 上的 Apple Watch App，點一下「我的手錶」，點一下「洗手」，然後開啟「洗手提示」。需要提前設定住家地址才能開啟此通知。

【Google Wear OS】

一、在時鐘5.4.0版本更新中，Wear OS by Google加入了洗手計時器的功能。使用者可使用 Wear OS by Google 智慧型手錶上的洗手計時器，在每次洗手時進行計時，計時器設定為 40 秒。使用者可以將洗手計時器新增至錶面，或設為手錶上的資訊方塊。

二、當洗手計時結束後，系統會在 3 小時後再次通知你洗手。如果使用者忽略該次通知，就不會繼續收到提醒洗手的訊息。

【三星智慧手錶】

三星在2020年4月左右宣布為智慧手錶加入Hand Wash洗手提醒功能。根據世衛建議的20秒洗手時間，再加上額外抹肥皂等清潔用品，三星智慧手錶的Hand Wash計時功能是25秒。並且會加入顯示上一次洗手時間，讓使用者能判斷是否應該再次仔細清潔手部。

【Fitbit】

在疫情下，Fitbit也是在2020年4月份宣布加入「Clean Cues」錶面，準備洗手時，使用者要輕觸「開始洗手」，讓洗手時間至少達到 20 秒或以上。洗手到達 20 秒時，智慧手錶將會發出震動。如用戶在一小時後沒有洗手，手錶每 5 分鐘就會發出的提醒。

防疫大作戰 正確洗手步驟

衛生福利部建議，防疫期間民眾應做好個人防疫措施，無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時應佩戴口罩，並注意手部衛生，落實正確洗手五時機(吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後)、五步驟(濕、搓、沖、捧、擦)及七字訣(內、外、夾、弓、大、立、完)，以確保自身及周遭親友的健康。

(科技)