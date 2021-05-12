中宇環保第一季稅後淨利為0.88億元 每股稅後淨利為0.72元 16:472021/05/12 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下中宇環保工程（1535）Q1營收為21.73億元、年增7.72％，單季稅後淨利為0.88億元、年增193.33％，每股稅後淨利為0.72元。 《電機股》力達-KY首季轉虧為盈 每股稅後盈餘0.44元 保留現金啟動投資併購 豪展首季每股配發1.5元現金 (工商 ) #宇環 #中宇 #每股稅後淨利 #稅後淨利 #中鋼集團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美麗商機！雙美1Q稅後EPS 1.16元 擬派息4元 11:172021/05/12 財經 英業達 首季EPS優於預期 04:102021/05/12 產業．科技 消除業外波動因素 佳世達換方式認列友達 04:102021/05/12 產業．科技 高林實業受惠RIMOWA高客單挹注 首季獲利0.05元 16:252021/05/12 財經 房市熱助稅收 土增稅契稅豐收 04:102021/05/12 產業特刊 《電腦設備》佳世達擬配息1.5元 今年高附加價值產品拚過半 08:362021/05/12 財經 《類股》鋼市熱 聚亨、官田鋼Q1賺錢 15:412021/05/12 財經 開發金處分大樓利益 Q3入帳 04:102021/05/12 金融．稅務 營收復甦 北市取消娛樂稅減半課徵 04:102021/05/12 地方新聞 《電子零件》康控-KY首季每股虧1.18元 車用佈局等收割 08:532021/05/12 財經 樂意傳播12日每股63元掛牌興櫃 09:242021/05/12 財經 財經熱門新聞 疫情升溫 綜所稅、營所稅申報延長至6月底 - 財經 - 中央社 台股9天狂跌2500點 專家曝短線低點可能出現在這時候 - 財經 疫情爆了 台股史上最慘崩盤 這17檔竟飆漲停 - 財經 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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