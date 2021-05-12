中鋼集團旗下中宇環保工程（1535）Q1營收為21.73億元、年增7.72％，單季稅後淨利為0.88億元、年增193.33％，每股稅後淨利為0.72元。

《電機股》力達-KY首季轉虧為盈 每股稅後盈餘0.44元
保留現金啟動投資併購 豪展首季每股配發1.5元現金

(工商 )

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