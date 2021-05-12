集保結算所12日表示，中央流行疫情指揮中心於5月11日公布訊息指出，國內出現感染源不明的本土病例，自即日起所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離，或全程佩戴口罩或使用隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，另對於需辦理室外500人以上、室內100人以上之集會活動，均應依相關規範執行防疫措施。

金管會有鑑於上市櫃公司召開110年股東常會旺季的來臨，為使公司順利召開股東會並能兼顧防範疫情，已責成集保結算所滾動檢討「因應防疫召開股東會之作業指引」之相關內容，是否足以因應目前防疫作業。

集保結算所陳子碇經理表示，依據109年發布「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0版的防疫措施，股東除了應全程佩戴口罩並配合量測體溫外，公司應對股東會場消毒、保持空氣流通、座位安排採梅花座或間隔座法，另對股東會當日的報到、進場及散場，皆應妥善規劃動線及控管人流，動線指引標示清楚俾利股東辨識，符合目前政策規定。

陳子碇經理表示，去年度上市櫃公司召開股東會的防疫表現，值得肯定，除了參酌以往召開股東會親自出席股東之人數，妥善安排股東會場地大小，控制進場股東保持安全距離，並儘量精簡工作人員，有效控制在場人數外，部分公司對於股東出席人數超過100人時，也依規設置第二、第三備用會場，並循序引導股東至備用會場。各上市櫃公司召開110年股東會，仍應依3.0版作為防疫指引，公司也可以在官網或公開資訊觀測站上公告，提醒人潮擁擠且近距離接觸，具有高度感染風險，請股東儘量採用電子投票行使表決權之警語。

在新冠疫情仍然嚴峻的情況下，集保結算所呼籲投資大眾共同為防疫盡一份心力，多多採用電子投票，股東除了不必親臨股東會現場同樣可以行使股東權利，以保障自身的權益，並可避免被感染的風險。

(工商 )