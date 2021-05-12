國內疫情拉警報，影響民眾出遊意願，旅遊業者陸續接到民眾欲更改行程或取消遊程的需求，繼今（12日）稍早雄獅旅遊、可樂旅遊宣布因應措施後，易遊網及東南旅遊現在也相繼公布最新相關措施。

易遊網宣布優於旅遊定型化契約的措施，凡於易遊網購買6月8日之前的出發/入住之商品，包含台灣訂房、環島之星、郵輪式列車、高鐵假期、離島旅遊、票券當地遊等，全商品皆可免費取消，全額退款不收手續費。此外，如於易遊網訂購國內外機票及相關商品，將依各家航空公司退改規定辦理，易遊網不收取手續費。

東南旅遊表示，目前整體來說已有5成旅客選擇延期出團，約2成旅客選擇取消遊程，近期因疫情考量取消旅遊行程之旅客，內部將協助辦理取消或延期等相關作業，依照旅遊定型化契約前題下，若有產生實際必要費用，將會舉證相關明細，收取取消費，否則會盡力協助客人全額退費；東南旅遊也指出，因星夢郵輪探索夢號自即日起至6月8日期間出發之航程，已配合主管機關行政命令預防性停航，旅客可選擇改期出發，或是取消行程全額退費。

(中時 )