在創世服務６年的王喬依表示，她每年服務超過千人次的服務，每天穿梭在彰化縣內的大街小巷中，只要想到自己的工作可以幫助到植物人及家屬，就不覺得辛苦。(創世提供／吳建輝彰化傳真)

本土疫情擴散這天時逢護士節，各地守在第一線的護理人員，不分晝夜隨時備戰，守護國人健康，除疫情之外，服務民眾的到宅護理師也相當辛苦，創世彰化分會到宅護理師王喬依說，她每月平均探訪90至100名在家安養的植物人，但從不覺得辛苦，只要有病患需要她，她就會在，也希望大家一起加油，挺過疫情。

護理人員是病患最大的依靠，創世基金會全台有17安養所、共有150衛專業護理師，如同照顧家人般、用運護理專業，發揮南丁格爾精神，守護所有植物人，除了在安養院內，到宅護理師也到植物人家中指導照護技巧，創世護理師不僅是植物人的依靠，更是家屬的精神支柱。

在創世服務６年的王喬依表示，她每年服務超過千人次的服務，每天穿梭在彰化縣內的大街小巷中，只要想到自己的工作可以幫助到植物人及家屬，就不覺得辛苦，這樣的使命感也是支持他從事護理工作的動力，更常常提醒自己，「勿忘初衷，樂在其中」。

她說有一次到個案朱奶奶家中，發現她臥床10幾年從不曾洗澡，她一邊教導協助奶奶的孫女元床泡澡，將奶奶身上的汙垢清洗乾淨，恢復清爽的奶奶放鬆入睡，孫女看著她激動不已，抓的她的雙手頻頻感謝，更讓她確信護理工作的意義與責任。

創世基金會表示，5月12日是國際護士節，祝福全國護理人員護師節快樂，同時也對長年堅守崗位的創世護理師致上最高敬意，更希望過內疫情能盡快平息，還給大家一個安全、健康無虞的生活。

(中時 )