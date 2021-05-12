成功大學舉辦今年全大運，目前賽事雖因應防疫提升為二級，做了因應調整，不過，面對疫情變化極大，全大運執委會總顧問李俊璋說，各比賽照常進行，選手均落實體溫量測、TOTC填寫、室內外的人流管控等，一旦宣布防疫升到三級，經體育署跟大專體總會商後，開幕和所有賽事都會即刻停辦。

中央疫情流行指揮中心今天維持疫情二級警戒，李俊璋說，在維持二級前提下，開幕當天，各校所有選手、裁判、領隊都不進場，原本安排各校舉牌手繞場，今天也改為將不入場，改以數位播放方式介紹唱名各校，只剩總領隊跟裁判長會進場宣誓，其餘人都不進場，但所有表演照舊。

但他也說，接下來幾天一旦宣布防疫升到三級，開幕與所有賽都會停辦。李俊璋說，基本方向就是由體育署跟大專體總討論後決議，就單項比賽做討論，因為有的選手已經比完、有的還沒比，成績如何計算？這些都會影響選手權益，基本上要討論出一個不影響選手的權益方向進行。

(中時 )