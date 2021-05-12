為因應我國國內高科技產業持續用地需求，科技部竹科管理局今天把「新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建計畫」擴大及變更都市計畫政策評估說明書」送至環評大會，擬透過擴大及變更都市計畫，設置園區事業專用區，做為積體電路高階製程用地，維持我國產業競爭力，今天環委共有包括10點建議將納入政策環評中。

科技部代表指出，本案都市計畫總面積為98.5211公頃，其中擴大範圍49.5085公頃、變更範圍49.0126公頃，依應實施環境影響評估政策細項因此辦理政策評估。

科技部代表說，經檢討並增加由內部產業所產生廢水回收再利用，產製再生水3至3.2萬CMD，製程用水回收率90％，全廠用水回收率達85％，全區用水回收率亦達85％；當水情達減量供水10％以上時，將增加臨時機組，產製二級用水供其他事業單位運用，整體產水率預估最高可提升至約67％，也將設置可回收1600噸雨水之回收槽，將雨水收集再利用，如果未來附近區域有多元供水來源，也可以配合水利署採用換水機制，以提升多元用水效率，取代自來水。

台積電代表說，30年前就啟動資源再生作業，並把廢棄物高值化，如廢硫酸可以替代部分工業硫酸，預計與供應鏈合作後可以有5成再利用比率，全區再利用也將提高至90％

環評大會決議，建議強化都市計畫規劃引進半導體園區說明，都市計畫範圍內建立總量管控機制，研擬空氣汙染物排放增量抵換措施，加強再生能源使用及溫室氣體減量規劃，強化本計畫對鄰近區域滯洪、排水系統影響及淹水潛勢，評估對客雅溪、鄰近新竹香山濕地、農業潛在影響，以生態園區思維規劃為原則。

環評大會提及，本案鄰近斷層，建議加強地震、火災、爆炸等風險評估，人行徒步及大眾運輸等發展導向納入考量，加強與相關利害關係人溝通，也建議推動長期區域健康風險評估。

(中時 )