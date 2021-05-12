疫情升級，文化大學今(12)日緊急召開防疫會議，決議13日起所有校外人士一律採網路申請實名制才能入校，圖書館、博物館、體育館等設施也暫停對校外人士開放，包括自修室、館樓留宿等也將限縮使用時段或從嚴管理，並要求相關單位積極準備，以因應三級警戒可能情況。

文大表示，目前政府已宣布進入第二級警戒，校方也已配合進行相關防疫措施，包括進入館樓一律量測體溫及要求戴口罩，以及百人以上大班採分流或遠距教學等。

文大校長徐興慶今日召集相關主管及學生代表，研議積極防疫措施，重要決議包括：

●進入館樓一律查核職別證或學生證，外賓及洽公等校外人士需事先透過文大官網防疫專區連結，線上申請入校許可。

●圖書館、博物館及體育館等暫停對外開放，僅供校內師生使用。

●圖書館24小時自修室開放至晚間9時，大義館自修室暫停使用。

●學生留宿館樓須重新申請並重嚴審核，同時要求系所掌握研究室、實驗室使用情況。夜間巡察人員將確實核對留宿者身分。

●宿舍交誼廳、學習中心等公用區域暫停開放。

●要求教師做好因應全校實施遠距教學準備。

文大也再次提醒全校教職員工生，疫情期間請出門佩戴口罩、勤洗手、與他人保持社交距離，並自我注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀。如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀；返家後亦應佩戴醫用口罩，避免外出。並請通報衛保組02-28610511分機12303 或校安中心02-28616630 ／ 0986-716630。

(旺報 )