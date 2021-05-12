紅藍對抗 海空兵力聯合對戰殲-15編隊

專家周二說，解放軍最近模擬了航母艦載機，還有陸上戰機編隊間的戰鬥，以磨練彼此的戰力。

據《環球時報》11日報導，這場在黃海上空舉行的演習中，解放軍北方戰區空軍和海軍派出「空警200」預警機，殲-10A和殲轟-7A組成紅軍，面對由殲-15航母艦載戰機組成的藍軍挑戰。

而據央視報導，在戰鬥演練中，紅軍的殲-10A和藍軍的殲-15搶佔區域空優之際，讓殲轟-7A得以趁機迅速穿透防線，以殲滅海上目標。此外，陸基防空飛彈裝置也加入了這次軍演，並很可能隸屬紅軍。

紅藍對抗 海空兵力聯合對戰殲-15編隊

央視說，演訓中模擬了包括空對空，空對海和空對地等，在許多不同戰場環境下的攻防。北部戰區海軍航空兵副隊長邊鳳春說：「這次訓練演練了偵察預警體系構建，對海快速攻擊，協同攻防等，以鍛鍊提高指揮班子的籌劃指揮戰鬥能力，並查找體系作戰的薄弱環節，提升部隊多兵種作戰編組協同作戰能力。」

(中時新聞網)