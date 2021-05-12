台灣新冠疫情大爆發，今天(12日)一口氣增加了16名本土案例，足跡遍布雙北，而台北市SOGO復興館傳出因確診者來過，也在下午4點30分突然閉館，全面消毒。據傳，疑似獅子會前會長(案1203)曾至SOGO復興館逛街，才會提早打烊消毒。

SOGO復興館12日下午4點半臨時提早打烊消毒，SOGO也證實提早結束營業，在4點半後只出不進，請民眾勿前往；SOGO表示，4點30後會陸續進行消毒。

SOGO百貨業者證實，今日有接獲台北市衛生局通知，指可能有染疫者進入復興店；SOGO百貨基於對消費者的保護，主動先進行消毒。確診狀況還是以防疫指揮中心發佈的為準。遠東SOGO百貨台北復興店於今天提早於4點30分閉店進行全面環境清潔消毒，同時要求復興店全體百貨專櫃人員做自主健康監測。

由於SOGO復興館鄰近台北捷運「忠孝復興」站，該站為板南線、文湖線轉運處，每日人潮眾多，針對該館疑似為確診足跡，北捷表示，除了每日例行性消毒外，12日晚間至13日凌晨結束營運時，將對捷運站體進行加強消毒。

但北捷強調，目前沒接到確診足跡相關訊息，不願多做臆測，一切等待中央公布為準，但為讓乘客安心，才會做12日跨13日的加強清消。

(中時新聞網)