對通膨的擔憂，投資人紛離開美股，主要指數連二跌。港股開高走低，午後出現漲勢。

周三香港恆生指數收漲217.23點或0.78%，為28231.04點。國企股(H股)漲125.02點或1.20%，為10556.57點。科技指數大漲2.76%。

小米大漲6.5%。據周二提交給美國法院的文件，小米已經與美國政府達成訴訟和解，國防部已同意將小米移除於貿易黑名單之外。小米是在1月下旬，將美國防部和財政部告上哥倫比亞地方法庭，要求撤銷所謂的涉及軍方的黑名單。該消息目前尚未被證實。

阿里巴巴彈升6.2%；阿里周三稍晚即將公布業績報告。

美團回漲2.5%，正式結束連10個交易日的下跌。美團近期除了遭點名涉入反壟斷調查，其送貨員也遭爆料指出，社會保險費用全由自己承擔。

消費股大漲。體育品牌特步國際漲逾14%；家電業雲想科技(VESYNC)漲14%；華住和周大福皆漲超過6%。

招商香港維持特步國際買進的評級，目標價為7.1港元；興業證券則上調目標價為7.88港元，預計公司全年營收靜例表現亮眼。

(時報資訊)