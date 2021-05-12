12日，日本豐田汽車（Toyota Motor）公布最新財報時表示，將實施2500億日圓庫藏股計畫，並預測本財年本業獲利可達2.5兆日圓，可望回復至疫前水平，但略低於市場預估的2.65兆日圓。
這家全球汽車銷售量最大的日本車商預估，自己最大的美國市場，可望藉由來自車主新的需求來推升復甦，並預測本財年的總銷售量將再增6.4％，至1055萬輛。
相較於同業日產汽車因財務數字難看，故12日股價大跌超過10%，豐田的股價，在公布亮眼財報後，由黑翻紅收漲2.18％。
同時，豐田也將實施約2500億日圓，約23億美元的庫藏股計畫，並進行一分五的股票分拆。
豐田表示，因為自己一直在優化供應鏈管理，與在找合適替代品，故車用晶片短缺一事沒有影響很大。
豐田補充，預計到2030年，每年將產出800萬輛電動車，相當於目前銷售量的八成左右。
上季，豐田的營業利益幾乎倍增，達6,898億日圓，並高於市場普遍預估值6,451億日圓。至於2019財年的同期，則僅有3,699億日圓。
不過，對本財年豐田自己的財測獲利預估為2.5兆日圓，卻低於市場預估的2.65兆日圓。而在2020財年中，營利減少約8.4％，為2.2兆日圓。
(時報資訊)
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