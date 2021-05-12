大陸女星柳岩擁有絕美臉蛋與E級超兇身材，從主播轉行進演藝圈後表現亮眼，早期多擔任主持人，後參與不少電影、戲劇演出，近日她曬出一組性感美照，超豐滿上圍讓人看了眼睛為之一亮。

柳岩在微博發文寫下：「聚光燈下的木偶」，並附上一組美照，只見她穿著一襲銀色流蘇細肩帶禮服，大開深V到胸下，讓她渾圓美乳和深邃事業線一覽無遺，另外穿上貼身禮服的她，雖然沒有大露，但凹凸有致的完美S曲線，讓人稱羨不已。

柳岩秀超巨上圍。(圖／翻攝自微博)

柳岩身材曲線相當完美。(圖／翻攝自微博)

而這照片也讓粉絲留言「這身材誰頂得住」、「這個身材好像美人魚，愛了」、「這胸秒殺太多女星」。柳岩從主播轉戰演藝圈後，跨足戲劇、電影、唱片，都有不錯成績，參與過《畫皮》、《四大名捕》系列等人氣電影，前年憑著電影《受益人》，獲得人生首座影后，奪下第11屆澳門國際電影節金蓮花獎最佳女主角。

而柳岩因為擁有E奶好身材，成為圈內高人氣的性感女神，保養得宜的她，不僅身材曲線窈窕，外貌也是沒有什麼太大變化，根本看不出已經40歲，讓人羨慕不已。

不過柳岩本來一帆風順的星路，卻因為2016年的一場鬧伴娘事件，慘遭演藝圈變相封殺，當時她擔任包貝爾婚禮伴娘，卻因為新郎和伴郎們一時興起，企圖把她推下水，柳岩當場嚇到花容失色又差點走光。

影片流出後，輿論都抨擊包貝爾等人，而柳岩雖然親自拍片向包貝爾夫妻道歉，自責毀了好友一生最重要的婚禮，表示當時是真的被嚇到，強調包貝爾等人絕對沒有不良意圖，但此後包貝爾和她形同陌路，而她在演藝圈曝光度也銳減，直到近幾年才開始有比較多機會，並憑著實力拿下影后。

(中時新聞網)