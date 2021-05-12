特斯拉執行長、同時也是加密貨幣擁戴者馬斯克周二在推特上，以投票形式詢問他的5400萬名追蹤者「你們希望特斯拉接受狗狗幣嗎」？

日前馬斯克在客串主持「周六夜現場」（Saturday Night Live，SNL）節目時表示，他認同狗狗幣是一場「喧鬧」（hustle）。受此談話打擊，狗狗幣價格在周日暴跌了逾三分之一。

根據CoinGecko.com的數據，過去一個月狗狗幣價格暴漲逾800%，其市值達到730億美元，成為全球第四大數位貨幣。上周四狗狗幣一度漲破0.73美元，創下歷史新高，市值直逼900億美元。

馬斯克在發出問卷後的12個小時內收到了超過330萬份回覆，而有將近8成的受訪者支持特斯拉接受狗狗幣作為支付方式。

根據CoinGecko.com報價，狗狗幣一度上漲9%，報0.507美元。

本周稍早，馬斯克的商業火箭公司SpaceX宣布將接受狗狗幣付款，於明年第一季啟動「DOGE-1登月任務」。馬斯克在推特上表示，SpaceX明年將發射Doge-1衛星到月球，該任務將由狗狗幣支付，它將成為第一個太空加密貨幣和第一個太空迷因。

(時報資訊)