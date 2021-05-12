根據聯徵中心統計資料顯示，2020年六都屋齡36年以上老宅，共有約2.4萬筆新增房貸，其中數量最多的是交易量最大的新北市，共有7,380筆，平均購置總價855萬元的老宅，最貴的則是台北市的1,703萬元，雙北市的36年以上老宅新增房貸數量，就佔了六都的6成。

若以區域來看，老宅市場明顯南不如北，且貸款條件也遜於雙北市，不過桃園、台南與高雄去年老宅平均價格不到600萬元，對於首購自用仍有一定吸引力。 台北市因為危老盛行，加上市中心的公寓普遍屋齡都在30多年以上，因此購置老宅的狀況還算普遍，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市房貸利率最低，銀行鑑估成數六都最高，反映台北市房子雖老，但仍是銀行眼中條件不錯的抵押品，有些老宅甚至還有機會參與危老或都更改建，去年北市36年以上老宅平均房價約1,703萬元，平均每坪單價約55.7萬元。至於新北市則是受到房價逐漸攀升，加上大台北地區的捷運網絡不斷向外擴張，民眾對於捷運站點周邊的老宅接受度提升，因此去年老宅房貸增加數量位居六都之冠，平均房價約855萬元，購置平均約26.3坪的老宅，從坪數面積來看，應該有不少比例屬於公寓型產品。不過大台北以外的區域，因為區域內大樓型產品逐漸受到消費者歡迎，因此屋齡36年以上老宅並非市場主流，桃園、台南與高雄，去年36年以上老宅，申請房貸銀行鑑估價格平均不到600萬元，且貸款利率1.63~1.68%也高於北市的1.51%，不過坪數面積相對北部大一些，研判除了老公寓產品以外，有些成交可能是老舊透天厝產品。

(工商 )