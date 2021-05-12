台灣科技產業發達，許多人嚮往成為科技新貴，也因競爭者眾，想擠進這道窄門，得耗費不少苦心。私立大學資工系畢業的wind75609592，具有2年9個月的軟體開發經驗，專注前端領域則有2年時間，他將應徵前端工程師的經驗，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

除了Google、Yahoo等大企業之外，人性化管理、學習機會多的新創公司，也深受求職者歡迎。wind75609592這次應徵3家新創，其中Linker Networks網上討論甚少，相當神祕，多數分享僅止於第1關的電話面試，他只知道這是1間技術很深的AI新創公司。

Linker Networks的面試分為3關。首先是電話面試，問了過去的工作經驗，以及event loop、非對稱加密、react hooks、設計模式等技術問題。再來的2關都是現場面試，先輪流與前端工程師、team lead、工程團隊leader及老闆談話，有問到未來5年目標、typescript deep readonly、closure、functional programming等問題，接著做性向測驗，然後上機考，但因wind75609592基礎知識準備不足，最後收了1張「無聲卡」。

近幾年相當火紅的17 media，在獵頭的介紹下，wind75609592也獲得了面試機會。第1關是簡單的訂飲料程式，但wind75609592提醒，公司真正想看的是整個專案的架構，如何規劃檔案結構、寫單元測試等，須將做大型專案的方法應用出來，才有機會脫穎而出。第2關是現場面試，簡單問了技術問題後，接著是白板題，實作Promise.all、array deep flatten，也聊了過往的工作經驗，不過後來接到獵頭通知，因白板題未通過，所以就此止步。

最後則是wind75609592自行投遞的Hahow。第1關的題目設計相當用心，是1個call api 來show資料的app，也是希望看見整個專案的架構。第2關是現場面試，首先是team leader、frontend engineer進來談話，聊聊過往的經驗、未來5年的規劃、對於工作環境的期待等，技術提問則包括event loop、event bubble、優化SEO的方法等，接著是與co-founder交流，聊聊創業的想法、為何要當工程師等，結果拿到1張「感謝函」。

回顧面試過程，wind75609592表示，「千萬不要以為只是做前端，功能做出來就夠了，面試官幾乎都很重視運作原理」，而為快速理解運作，CS的基礎將是關鍵，像是https須有對稱加密、非對稱加密的背景知識等，且在這些背景知識的幫助下，即便被問到沒學過的問題，也可從觀念推敲回答，而不至於整個呆掉。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想進入搶破頭的科技業，除了本身技能的精進之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，協助面試者瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)