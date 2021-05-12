成為一流人才，除了不斷進修學習保有競爭力，「定期去面試」也是其中一招？！打破過去，轉求職甚至是失業才積極行動投履歷的觀念，網友矽谷輕鬆談 Kenji於1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享，引用Neflix文化守則談到：「員工的薪水取決於他們個人最高的市場價值，鼓勵員工去外面面試，並且跟他們的主管討論，我們認為這是健康的行為。」

矽谷輕鬆談 Kenji本身就是1位資深工程師，他認為不一定要求職時才投履歷，可以定期去外面面試，審視自己的能力，進而補足自己不夠好的地方。離上次面試也至少有3年多時間，保持開放的態度，心想若遇到不錯的機會，也可以適時做個轉換，因此他投了Facebook、Robinhood、Coinbase 以及DoorDash，都是知名企業，最後拿了前3間公司的Offer，級別都是資深工程師。

在準備過程中，他指出軟體工程師的面試主要分成3種：Coding、系統設計以及行為面試。提到準備系統設計，最好是結合工作的案例，思考如何設計、比較各種方式的優劣點及解法。但若是沒經驗亦可透過多看企業Tech talk了解。

另外，Coding部分則要把重點放在解題思維及邏輯思考，培養對題型的敏銳度。在面試階段，無論是講述過去負責的專案，或是判斷你是否符合公司的文化以及價值等面向，求職者都必須好好檢視一下自己的過去、找出優勢，順好邏輯，搭配實例，基本上不會有太大問題。

成功錄取後，談到大家最關心的薪水，矽谷輕鬆談 Kenji認為誠實是最重要的原則，可選擇性揭露資訊，當你的價值愈高能談判的籌碼也就相對高。但最後還是要考量到未來發展、公司文化與價值等等因素。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，有高達88%上班族在面臨轉職時倍感壓力，最擔心轉職後誤踩職場地雷，包括工作內容不符、談定的薪資有落差、同事不友善及主管刁難等。但這些都能透過「面試經驗暨工作甘苦談」參考前輩們的經驗，從蛛絲馬跡找到你要的線索，讓轉求職過程避踩地雷、無縫接軌，成為職場常勝軍。

(中時新聞網)