一到換季膚況總是不穩定，再加上整天戴口罩，難免出現毛孔阻塞，油光、粉刺猖狂現形，造成膚色暗沈等肌膚問題，這時選擇適合肌膚狀況的保養品就顯得更為重要。

近日氣溫上升，許多人起床會發現肌膚油光滿面，毛孔也特別粗大，護妍天使推出春夏新品健康平衡安肌水，由內而外解決肌膚不安定，達到控油、保濕、修護等目的。

健康平衡安肌水由內而外解決不安定肌膚產生的粉刺、油光、暗沉問題。（圖／品牌提供）

健康平衡安肌水含精選天然植物性類水楊酸，溫和代謝老廢角質、淨化毛孔、改善粉刺問題；還有專櫃級保濕成分玻尿酸、維生素B3補水調理，讓肌膚穩定維持保濕澎彈；積雪草萃取、維生素B5等修護肌膚屏障功能，增強肌膚防禦力。採用不含酒精及香料精簡配方，漸進調理、溫和守護失衡肌，養出散發天使光的水煮蛋肌。

護妍天使煥顏淨痘系列包含日常調理與集中修護兩大種類，無瑕肌養成第一步從日常調理開始，先使用淨透潔面乳溫和清潔，接著用健康安肌水加強臉部控油保濕，為肌膚做好平衡調理；集中修護系列則針對局部問題提供完整保養，抗痘凝膠高效制痘，淡印精華輕鬆淡化印痕，還有6月即將推出的新品輕透瓷效防曬乳，質地輕盈，夏天使用也沒有悶感。肌膚健康了，自然透出天使光澤。

護妍天使推出清潔、保養系列，幫助肌膚回復到穩定狀態。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得護妍天使新品禮盒*1盒，內含健康平衡安肌水、淡印精華、抗痘凝膠、洗面乳

★公佈時間 ｜ 2021/5/19

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)