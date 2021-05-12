被視為全球規模最大的設計人才與創意展覽交流平台的新一代設計展，今年邁入第40周年，但因受新冠肺炎疫情影響，主辦單位宣布展停辦實體展覽，改以線上方式進行。今年度共有全台66所大專院校、144個科系，近4000件作品報名參加，其中備受矚目的「金點新秀設計獎」原定將在展覽現場，以實體方式進行決審，如今同樣改走線上模式。

根據1111人力銀行調查，近6成民眾認為，課本理論與實務差距過大，是無法學以致用的主因，而愈來愈多學校，藉由產學合作，厚植學子實作經驗。而「新一代設計展」與「金點新秀設計獎」，則是透過公開競賽，協助學子與業界接軌，本次實體展覽雖停辦，但仍不影響參賽選手瞄準金獎的企圖心。

東華大學藝創系111級畢業製作團隊「唯為藝」，由40位大三學生組成，他們將生活的觸動投入創作，參加本屆活動。《翻轉日常》以筆畫細節對比內心情感，重新詮釋東華校園景物。《當代日常無理圖錄》在金紙上描繪現代生活各種無理/無禮行為，以嘲諷當代臺灣人常見的自我本位行為模式。《色彩方格》化色彩為語言，讓觀者窺視作者心靈，感同身受。

《售》則走訪全臺各大學拍攝，以行動諷喻教育商品化。其中，《蝶語花》運用刺繡融合臺灣老街花磚與特有種蝴蝶紋樣，轉進時尚領域脫穎而出，成功入圍新一代金點新秀設計獎工藝設計類年度最佳設計獎、工藝設計類及時尚設計類金點新秀贊助特別獎等3項大獎，一鳴驚人。

大葉大學空間設計學系王千瑀(右)、許雅涵(左)入圍金點新秀贊助特別獎。（圖/大葉大學提供）

而大葉大學空間設計學系，今年共 5組入圍「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」空間設計類，4組入圍「金點新秀贊助特別獎」空間設計類，表現不俗。空設系副主任林志峰說，畢業班學生挑戰金點新秀設計獎競賽傳回佳績，而系上引導學生結合理論與實務，透過空間設計，改善基地問題，為基地帶來新的可能。

其中，王千瑀、許雅涵設計的「漫遊尋憶/共享憩點」入圍「金點新秀贊助特別獎」空間設計類，王千瑀認為，台灣有很多舊建物，透過改造老屋，可以活化空間使用，因此以台中大甲區的舊建物為設計對象，原本的建物是日式建築和鐵皮屋，位置在市場地帶，交通複雜，她們希望可以創造停留空間，用新舊建物結合的方式設計了咖啡屋。

由大四生黃媛郁設計的「水霧之後—觀看自然的方式」入圍「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」空間設計類，黃媛郁表示，她到宜蘭礁溪進行山、海、城的異地體驗，觀察到人對於自然的追求，因而開始反思人類的活動與自然之間的關係，比如與水資源有關的澡堂，原本是提供居民洗澡的功能，現在泡湯則變成一種觀光文化，她希望透過水霧浴場的設計，創造出都市和自然的一種媒介及共鳴，提供重新認識自然和自我身體的儀式場域。

「2021新一代設計展」原定14日於台北南港展覽館舉辦，但因近日新冠肺炎疫情升溫，停辦室內100人以上、室外500人以上集會活動，依據防疫規定，停止辦理實體展覽，改以線上展覽方式辦理，並預計上線開展。

(中時新聞網)