疫情增溫，全台提升為「二級防疫」，高雄市政府社會局立即啟動防疫機制，社會局局長謝琍琍和兩位副局長也於今(12)日一早率隊，分頭訪視本局外部各機關、機構等，嚴格檢視各單位防疫措施，除了基本的量體溫、噴酒精、戴口罩、實名制和加強環境消毒之外，部分機關、機構已暫停訪視，希望在這疫情的關鍵時刻更加嚴格把關。

禁止訪客探視的如仁愛之家、老人福利機構，自5／11起至6／8禁止訪客探視，但可以透過視訊或電話等讓家屬訪視長輩；街友中心禁止訪客、暫停住民外出；無障礙之家也限制民眾進出機構，憨兒無法回家與家人團聚，也有開放視訊探親，讓憨兒與家屬互解思親之情。長青中心則是宣導長輩保持安全社交距離，除於1樓餐廳外其他空間請勿飲食、於1樓餐廳餐桌設置隔板、加強活動環境空間環境消毒等，強化防疫工作，保障長輩身體健康。

另外像是早療中心、托嬰中心等兒少機構，也落實訪客管理、工作人員及嬰幼兒健康監測等工作，協助幼兒常洗手，以維護受照顧幼兒及工作人員健康權益

社會局局長謝琍琍表示，高度肯定第一線同仁辛勞，為防疫把關，也請市民朋友持續配合落實各項防疫措施，勤洗手、戴口罩和保持社交距離做好個人衛生及咳嗽禮節，盡量避免出入人潮擁擠場所，減少疾病傳染力及降低機構內群聚感染，若出現呼吸道感染症狀時，應立即就醫，掌握黃金治療時間，針對其他外部機構, 也將持續視察提升防疫措施!

(中時 )