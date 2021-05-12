天王周杰倫和女星昆凌結婚多年，育有一女Hathaway和一子Romeo，一家四口幸福生活羨煞眾人；昆凌時常透過社群分享家庭生活或親子互動的狀況，近日她曬出快6歲的Hathaway拉小提琴背影照，被粉絲注意到完全吻合周杰倫5年前MV畫面，不禁驚呼「MV也能預言的嗎？」。

11日昆凌在IG限時動態上傳一張女兒Hathaway在上小提琴課的照片，Hathaway一頭微捲長髮，手裡拿著小提琴，在音樂老師的指導下，看著樂譜拉弓的模樣架勢十足，從背影就散發認真的氛圍；不久後眼尖網友注意到，Hathaway拉琴的模樣，和周杰倫2016年作品〈前世情人〉MV中，女兒練琴剪影激似，MV中的女兒也是過肩長髮、拉著小提琴。

近日她曬出快6歲的Hathaway拉小提琴背影照，被粉絲注意到完全吻合周杰倫5年前MV畫面，不禁驚呼「MV也能預言的嗎？」。(圖/ 摘自昆凌IG)

昆凌看到網友挖出的細節，也開心地表示，「沒說沒發現欸」；許多粉絲都很驚喜，「真的是前世情人啊」、「和MV幾乎一模一樣啊」、「周董MV有預言能力啊」、「學音樂的小孩不會變壞」、「Hathaway從背影就看起來是個認真的孩子」、「越來越可愛的感覺」。

周杰倫在女兒Hathaway四個月大左右，因為她隨手在玩具彈出的幾個單音，激發他的靈感，創作出〈前世情人〉這首歌，MV也用剪影的方式，描述女兒出生到長大，最後還寫到看著她結婚嫁人；當時許多網友看到歌名，都開玩笑說「天王變寵娃狂魔」。

(中時新聞網)