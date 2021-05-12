現年25歲的女星林允，因被相中擔綱周星馳電影《美人魚》的女主角而知名度大增，進入「星女郎」之列而工作運、財運大開，幾年前曾經富比世大陸30歲以下菁英榜，林允將繼續擔任星爺新片《美人魚2》的女主角，雖然導演還在慢慢琢磨，但高人氣的林允仍是工作不斷，最近又接下曾帶給她惡夢評價的內衣代言，總算華麗雪恥一番！

林允自成為「星女郎」後星運大開，身材玲瓏有緻、臉蛋甜美天真的她，是國內外廠商都青睞的對象，但她對於代言內衣有過一段夢靨，當時她接下某知名內衣品牌代言，一起受邀來拍攝代言廣告的，還有國際超模，如「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒(Naomi Campbell)、貝拉哈蒂德(Bella Hadid)等。

林允睽違2年，再度挑戰內衣代言。(HSIA遐官方微博)

同樣代言內衣廣告，專業模特兒的外型自是不在話下，雖林允在華人圈裡已是不折不扣的大美人，但跟超模放在一起比一比，「美人魚」仍是吃了一記悶虧，被狠虧根本「虎背熊腰」，直到現在她再度挑戰內衣代言，決心好好雪恥。

日前大陸知名內衣品牌公開了林允的代言照，她事隔2年的再挑戰，換穿了多套不同款式、顏色的內衣，將甜美、浪漫、帥氣風格一網打盡，用白色蕾絲內衣搭配西裝外套，用黑色蕾絲內衣搭配牛仔風服飾，不僅完美襯托產品，且豐滿上圍呼之欲出，讓人看得血脈，直呼真的好辣。

林允為了拍內衣廣告，在幾個月內猛甩肉7公斤。(HSIA遐官方微博)

而林允這次有備而來，她為了這回代言拍攝，早早就啟動一系列減肥大計，包含將早年極速減肥那套方法又拿出來，不但飲食嚴格限制，拿阿膠、大棗糕及烚菜當主要食物，更安排大量運動，成功在幾個月內甩肉7公斤，一身輕盈上鏡，難怪效果火辣非凡。

(中時新聞網)