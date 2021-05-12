今（12日）新冠疫情本土確診遍地開花，台北股市遭受重挫，各大類股除生技股外全面走跌，盤中一度狂殺1400點，隨即尾盤拉高，終場大跌680.76點；短短2天台股暴跌逾千點，引發投資人哀鴻遍野，分析師指出若手中持股已經呈現虧損，可以依據3大參考指標來操作執行停損。

台股繼11日慘跌652點後，今日跌勢不減反增，開盤僅小幅下跌67.25點，隨後一路下殺，隨著本土疫情逐漸擴大，再加上傳出將進入第三級警戒的風聲，盤中一度下殺1400點，尾盤在台積電、聯發科跌幅收斂的救援下，終場下跌680.76點，收在15902.37點。

盤中各類股幾近全面下跌，原先熱門題材的鋼鐵股、航運股同樣也遭賣壓出籠；中鋼小幅開高後即有紅翻黑，盤中一度被打到跌停，其他如中鴻、中鋼構、新光鋼多檔也亮燈跌停；航運也全面下挫，散裝、貨櫃一片慘綠，萬海、長榮、陽明、四維航、台航等多檔亮燈跌停。

台股大崩跌引發投資人恐慌，啟發投顧資深分析師李永年指出3個停損參考指標：其一，財報表現還不錯，股價卻利多出盡；其二，手上持股虧損擴大超過10%；其三，若原先在月線或季線守了很長一段的時間，突然跳空跌破，即可適時停損。

而若是手中持股有獲利，法人指出，可以適度的獲利了結，但同樣的也務必嚴設停損點，這樣在未來才有足夠的資金可以承接，不過在這時不適合用融資等信用交易。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)