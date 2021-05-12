台股周三(12日)受到本土疫情急速升溫衝擊，加上近期當沖比重不斷攀升，散戶信心崩潰，盤中一度大殺超過1400點，跌幅高達8.55%，在權值股台積電、聯發科跌勢收斂拉抬下，終場收跌680.76點、報在15902.37點，成交值達7727億元，再創歷史天量。台股從4月底盤中高點跌至12日盤中最低，蒸發2500點，不少投資人為了避險，選擇轉進元大台灣50反1，導致12日成交張數暴增至超過百萬張。

元大台灣50反1本周以來大漲超過8.6%，5月以來更是大漲超過10%，12日開盤一度漲近1.5%，隨著台股早盤一度收斂跌勢，元大台灣50反1一度翻黑，隨著台股午盤前再度擴大跌勢，甚至重挫超過1400點，元大台灣50反1漲勢一度超過8.7%，終場收漲4.31%、報在6.29元。

從成交張數來看，12日達1,017,348張，較昨日382,190張的規模暴增1.6倍以上，並創近半年以來最大規模。元大台灣50反1為每日追蹤台股加權指數報酬反方向表現，雖短線來看，成為散戶投資人拿來做空台股走勢的標的，但若要長期持有，則是要面臨內扣成本高昂、誤差成本，以及股市基本上牛長熊短的特性，使得散戶投資反向型ETF只能賺取價差，持有有愈久愈虧的現象。

從12日三大法人買賣超張數來看，元大台灣50反1為買超之冠、逾306,511張，即將下市的期富邦VIX也因周二美股大跌，被三大法人買超127,482張、排名居次，期街口布蘭特正2被買超45,646張，期元大S&P石油買超逾44,847張，元大滬深300正2買超逾29,635張。隨著預期汽油需求增加、美國輸油管道遭駭導致供應吃緊，國際油價走升，加上陸股周三不跟著台股重挫、持續上漲，導致追蹤這些標的的槓桿型ETF遭三大法人追買。

此外，周三重挫超過9%的華航，遭外資大買超、逾19,741張，高居第一，從三大法人來看則是名列買超第六。

(中時新聞網)