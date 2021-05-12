近期有網友在Dcard上尋求建議，是否要為了百萬年薪輪班賣肝引發熱烈討論，顯見上班族在工作與健康之間難以平衡的現況。但其實有不少幸福企業，提供專屬的深度健檢照顧員工，像是鴻海科技集團旗下子公司「鴻佰科技」，就將員工健康擺在第1位。員工任職滿1年，每年享有1次深度健康檢查。有員工形容這是「救命福利」，曾經有人透過一年一度的檢查，發現身體異狀，幸好及早發現及早治療。

鴻佰科技的貼心不只如此，擔心員工忙於工作，疏忽自己的健康，公司不定期舉辦健康講座及健康相關競賽，讓同仁相揪同事一同重視健康，並搭配集團，設有1套健康管理系統，隨時可做基本的血壓、體脂測量。若是有異狀公司專屬的健康管理師將主動關懷，進行衛教，希望員工將健康擺第1，才有美好未來。

同樣在乎員工健康的還有「永和耕莘醫院」，成立超過半世紀的永和耕莘，不只將病患視如己出，更親自把關員工健康。在健康檢查的部分，提供有關於低劑量的肺部CT檢查，還有包括心臟鈣化等全面性檢查。也好在永和耕莘醫院這高規格員工健檢，即時檢測出2位員工，罹患肺腺癌初期，及時發現也挽救員工一命。

愛屋及烏，就連員工眷屬都能受惠。不僅親屬看診有優惠，身為新手爸媽的員工更是省下不少育兒費。帶小朋友上專屬幼兒園，月費再加註冊費最高才1萬4000元，整整比一般幼兒園便宜3到4成，幫爸媽減少開銷，不用考慮留職停薪顧小孩，這項政策也大大降低永和耕莘醫院離職率。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，好的企業可以提升員工的認同感與企業共同打拚，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行「找工作送1萬」活動，只要起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)