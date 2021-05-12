南寶(4766)首季合併營收42.93億元，創歷年同期新高，營業淨利3.77億，年成長21%，歸屬母公司淨利為新台幣3億元，EPS為2.49元。

南寶首季黏著劑(包括鞋材黏著劑與特殊黏著劑)以及建材與塗料業務的營收皆較去年同期成長。黏著劑業務佔第一季營收比重為72%，年成長14%。建材與塗料業務佔第一季營收比重24%，年成長28%。在黏著劑業務方面，全球運動鞋品牌的實體零售店面重啟營業，且電商銷售成長強勁，中國大陸運動鞋銷售也恢復至2019年的水準，帶動鞋材2021年第一季業績表現。另外衛材產品用膠營收尤為強勁，較去年同期成長71%，其他特殊用膠隨著全球經濟活動恢復，亦成長2~4成不等。

南寶董事會決議2020年每股配發現金股利7元，優於前一年的6元且為歷史新高，現金股利配發率達到69%，6月17日將舉行股東會。

展望2021年，隨著疫情趨緩，預期鞋材產品銷售重返過去水準，特殊黏著劑重返成長趨勢，樂觀看待今年營收表現。展望未來1~2年，研究機構預估全球運動鞋市場未來五年每年將成長5~6%，加上全球及中國大陸領先品牌皆看好亞洲市場的成長機會，南寶將受惠此趨勢成長。

(時報資訊)