力旺(3529)今(12)日舉辦法說會，首季每股賺3.93元，單季完成的設計定案有155個、再創新高，顯示IP需求非常強勁，展望後市，在授權金方面，力旺看好NeoFuse、NeoPUF和MTP需求強勁，預期今年授權金仍會持續成長，權利金部分，也預期8吋、12吋需求強勁，加上新應用、新技術等，力旺持續朝向每顆晶片都會用到自家的IP目標前進。

董事長徐清祥表示，如同先前預期，力旺已經進入多年的成長循環，從第一季的權利金報告看到，12吋的貢獻正持續加速，在年底前，對力旺的貢獻就會超過8吋，繼28奈米之後，16奈米以下應用也進入量產階段開始貢獻權利金，因為12吋的應用市場，遠大於8吋，力旺的滲透率目前仍低，未來成長的空間相當大。

力旺第一季合併營收5.97億元，季成長20.1%、年成長43.6%，歸屬母公司稅後淨利2.93億元，季度營收、獲利同創歷史新高，每股淨利3.93元，表現優於預期，單季營業淨利率季增加9.2個百分點、達56.6%，也比去年同期增加9.9個百分點。

力旺第一季的授權金佔比營收29.7%，季增加14.6%、年增加66.3%；在權利金方面，權利金佔營收比重為70.3%，季成長22.7%、年成長35.8%。力旺第一季完成的設計定案有155個，再創單季創高，顯示IP需求非常強勁。

以各個技術對營收貢獻來說，總經理沈士傑表示，NeoBit主要應用在成熟製程，在第一季授權金季成長3.3%、年成長13.4%，貢獻了首季15.4%的授權金，在權利金部分，NeoBit貢獻50.8%，季成長8.9%、年成長了7.1%，主要是因PMIC(電源管理IC)、MCU(微控制器)和Sensors相關content及量產增加；NeoFuse技術主要應用在先進製程，它對第一季的授權金貢獻51.3%，季減少17.6%、年成長21.6%，在權利金部份，NeoFuse在第一季貢獻了46.7%，主要因為現有及新應用如TDDI、OLED、ISP、多媒體相關及網通相關陸續的量產，季成長44.5%、年成長99.4%；新技術以PUF為基礎的Security IP在第一季貢獻了3.1%授權金，目前仍還未有權利金的貢獻，但是與全球客戶及夥伴的合作也持續開展當中，預計持續會有更明顯的貢獻。

展望後市，沈士傑表示，在授權金方面，NeoFuse、NeoPUF和MTP需求強勁，總體而言，預期今年授權金仍會持續成長；權利金方面，預期8吋及12吋權利金將持續成長動能，主要受惠於5G手機、車用和IoT相關的PMIC、MCU、及Sensor應用的量產增加，預期8吋權利金能持續成長，再者，還有12吋的應用類別及量產規模持續增加，特別在TDDI、OLED、ISP、DTV、STB、WiFi 6、Bluetooth、Ethernet、Switch、TWS及DRAM等應用，會持續帶動權利金強勁成長；另外，16奈米以下權利金開始貢獻，力旺也預期7奈米客戶產品將在下半年進入量產及開始貢獻權利金。

在新應用開發上，沈士傑表示，力旺看好NeoFuse取代eFuse做為密碼儲存已經是趨勢，應用都往更先進製程，力旺之前的佈局也慢慢開始發酵，另外，目前也有PUF-based相關IP的導入，在IoT、工業自動化、AI、區塊鏈、FPGA、Data Processor Unit(DPU)、Mobil storage (UFS)及自動駕駛應用上持續開展。

沈士傑也特別指出，力旺跟ARM的合作進展，由於實際導入的客戶合作案非常成功，雙方會在未來擴大合作的產品領域。

(時報資訊)