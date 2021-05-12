中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增16例本土及1例調查中COVID-19確定病例，皆為本國籍。而疫情指揮中心專家諮委李秉穎今在廣播節目表示，「去年至少就發生過10次社區感染」。對此，資深媒體人羅友志質疑，若真有此事，那疫情指揮官陳時中曾說不管是「釐清的不算」、「零星感染源」、「最大群聚」這些是不是說謊？

國內今日新增21例 COVID-19病例，除4例境外移入及1例調查中之外，另有16例的本土確案例，分布在台北萬華、新北新店、蘆洲一帶，截至目前國內累計1231例確診。

羅友志12日投書媒體《TVBS》指出，李秉穎今在廣播節目表示，此次「諾富特+宜蘭、蘆洲事件」確實是危機，並爆料「台灣去年至少就十次社區感染了」，他解釋只要發現找不到傳染源的個案且事發地點在醫院和邊境以外的地方，代表社區另有感染者及傳染鏈，都能稱為「社區感染」。羅友志整理過去疫情事件諸如去年4月海軍敦睦艦隊、今年1月部桃事件等，陳時中都極力避談社區感染，而是用一些擦邊球的形容詞。

羅友志認為，如今李秉穎坦言「台灣去年至少就十次社區感染了」，是否代表過去陳時中所述「釐清的不算」、「零星感染源」和「台灣從來沒有社區感染」，就是說謊？若真有此事，那豈不代表陳時中說了10次謊？

(中時新聞網)