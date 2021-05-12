台股繼11日收盤重挫652點後，今(12日)又因疫情警戒恐升級，市場信心潰散，盤中一度崩跌1400點，從4月29日盤中創新高17709點，到今日9個交易日以來，大盤指數已狂跌2500點，分析師表示，今日盤中已回測半年線，短線低點有可能已經出現，本周或下周可能會上下洗盤，指數在季線與半年線之間遊走。

台股開盤以16515.88點、下跌67.25點開出，早盤還試圖往平盤靠近，但在本土疫情連環爆，甚至恐升級防疫警戒等消息紛紛傳出，連總統蔡英文都要在收盤後發表談話，市場恐慌性賣壓蜂湧而出，指數先摜破萬六大關，接著15900點、15800點關卡也陸續失守，盤中最低殺至15165.27點，萬五大關前僅剩15100點關卡，短短99分鐘就崩跌1417點，午盤過後低接買盤進場，終場收在15902.37點，大跌680.76點。

倫元投顧總經理錢冠州表示，國內的利空消息就是疫情升溫，但如果跟國際間相比，仍相對安全，因此，疫情不是一個中長期影響股市由多轉空的關鍵轉折，短期主要還是因為心理因素，屬於漲高到17709點的歷史新高後的壓回，不用太悲觀。

錢冠州指出，短線低點有可能已經在今日出現，因為在重挫的過程中，盤中已摜破半年線(約在15500點)，這對大盤來說不是壞事，很有可能已經出現落底訊號，再來就是在股價壓回時該買什麼族群，他認為目前以鋼鐵、金融兩類較為領先其他族群。

對於指數何時可以止跌，錢冠州認為，要明日馬上就V型反轉往上也不太容易，在未來一段時間、本周或包括下周可能會走一個一天漲、一天跌的上下洗盤動作，如果就指數而言，可能要進入長達2、3個月的打底期，指數在跌破季線後，往半年線尋求支撐，假如半年線守穩，可能會在季線與半年線之間來來回回打底，待電子股接棒。目前季線約在16556點，半年線在15355點。

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(中時新聞網)