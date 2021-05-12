新冠肺炎疫情進入社區感染，為防堵疫情在社區擴散，藥劑師出身的台南市議會無黨聯盟總召林阳乙建議中央防疫中心，禁止全國藥局在二級防疫期間販售退燒藥，將所有對退燒藥有需求的民眾，全數集中到醫院診治及篩檢，如此才能揪出感染者，徹底阻絕疫情在社區擴散。

林阳乙表示，感染新冠肺炎最明顯的3個症狀，無非是發燒、喉嚨痛及全身酸痛；當這些症狀出現時，很多民眾會以為是感冒，自行到藥局購買退燒藥或相關藥物舒緩症狀。但因當前的疫情已經進入社區，相關單位根本無法準確掌握感染者的感染源，讓人擔心藥局會成為防堵疫情的破口。

林阳乙指出，在防疫期間，醫院及診所都會對發燒者進行篩檢，醫院更會對發燒者進行後續追蹤，唯有藥局是防疫的漏洞；加上一般會到藥局購買退燒藥或成藥的民眾，都是生活比較困苦者，他們對於疫情的防範意識也比較薄弱，若是藥局在二級防疫期間禁售退燒藥，可將這些發燒者集中到醫院診治並進行篩檢，以揪出感染者。

林阳乙強調，二級防疫期限的看守期直到6月8日，為免疫情在社區擴散危害到全民健康，建議中央防疫中心能頒布全國藥局，在此期間配合禁售退燒藥，讓疫情在社區止步。

(中時 )