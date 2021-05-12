六房媽會今日開會討論時，所有會員一致認為不能取消過爐，認同取消遶境；有信徒建議改車隊遶境遊行，但仍有引起群聚感染的風險，未被接受。（周麗蘭攝）

文化部登錄為國家重要習俗的雲林縣六房媽祖過爐活動，原定10天後、5月22日就要登場，信徒相當雀躍期待，不過近日疫情急遽升溫，六房媽會今（12日）舉行臨時會員大會討論，確定只過爐不遶境，也沒有車隊遊行。

今年六房媽祖5月22日將從土庫股過爐到大埤鄉五間厝股的下埤頭小股，也是今年雲林縣最後一場大型遶境活動，所有儀式準備工作都已就緒，但面對疫情來勢洶洶，不得不喊卡。

近日疫情急遽升溫，雲林縣府也希望所有廟會、平安宴都能暫緩，中華民國六房媽會今（12日）緊急開會，決議過爐照常舉行，但程序簡化，亦即只有頭旗、四大將公、六房天上聖母搭車過爐，點對點交接，取消遶境。

所有會員代表一致認為不能取消過爐，但認同取消遶境；有信徒建議改車隊遶境遊行，但仍有引起群聚感染的風險，未被接受。六房媽遶境取消的消息傳出後，民眾大多持肯定態度，認為「媽祖保祐、天祐台灣」。

雲林縣府民政處宗教禮俗科長施順濱表示，中央流行疫情指揮中心已把防疫規格提升到第二級，室內100人、室外500人以上活動都暫停，六房媽的信徒雖然很失望，但都能理解。

六房媽祖由縣內5鄉鎮市的5股、34庄頭輪流供奉，每年過爐一次，吸引10萬人次信眾徒步隨香，前後長達約14小時，去年因疫情簡化過爐程序，神像改搭車過爐，1個小時完成。

(中時 )