行政院長蘇貞昌拍板，科學園區確定落腳嘉義，預計10月份完成選址，被視為積極轉型農工大縣的嘉義縣一大利多。

根據1111人力銀行針對上班族進行的調查顯示，超過6成的上班族有意移居南部，包括「積極準備中」18.2%、「未來有規劃」43.5%。其中曾經住過南部的上班族對於移居南部好感度最高，進一步從年齡分析，以31-45歲的上班族未來有規劃移居南部的比例最高。

調查也發現上班族心目中移居嘉義的優點，主要聚焦在「物價便宜」60.7%、「生活成本低」48.0%、「房價合理」46.1%、「存錢快」35.4%、「就近照顧父母/家人」35.3%以及「產業前景佳」31.2%等幾大原因。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，相對低廉的房價、物價，可以大幅減輕上班族的生活壓力，讓工作與生活得到平衡的狀態，從調查看出上班族對於嘉義平易近人的物價、生活成本以及合理房價最有感，在全台房價飆升的同時，買得起房子，可以說是宜居城市重要的指標，根據內政部最新數據，109年第四季嘉義縣的房貸負擔率為22.58%，是全台少數房價落在合理區間的縣市，房價所得比5.65，相較於台北市高達15.78的房價所得比，購屋壓力減輕不少，再加上較低的生活成本，有利於減少開支增加儲蓄，對於準備成家立業的青年來說是移居嘉義的一大誘因。

調查顯示，能吸引上班族移居嘉義縣的政策規劃包括「創造就業機會」59.0%、「打造便利交通」52.3%、「科學園區進駐」31.6%、「豐富休閒資源」30.8%以及「工業區轉型升級」20.7%。從目前嘉義的工作機會數來觀察，1111人力銀行資料庫中，嘉義縣今年4月份的職缺數和去年同期相比較，成長幅度已經高達49%，工作機會數大幅增加，因應嘉義在地企業對人力的需求，嘉義縣政府與1111人力銀行合作推出「嘉義縣產業徵才專區」，涵蓋嘉義在地近8000個工作機會數。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣雖然發展的晚，但擁有廣大的土地資源，近年開發的「大埔美精密機械園區」、「馬稠後產業園區」以精密機械、智慧製造，以及綠能等產業為主，引進低污染、低耗能、低耗水及高產值的三低一高產業，目前已有近150家企業進駐，如上銀科技、和大工業、松川精密、科定企業等指標性大廠，未來科學園區落腳嘉義，將鏈結既有產業輔導升級，朝向精緻、智慧、永續園區規劃，建構園區為前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械及量子材料等產業聚落，串連整個西部走廊，讓甘蔗田變科技城，藉由科技為嘉義創造就業機會，帶動產業發展。

(中時新聞網)