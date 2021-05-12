當年已健美性感形象聞名的女星唐玲(原藝名：唐林)，這兩年完全消失在螢光幕前，再度回歸才知她罹患胃癌，選擇獨自一人撐過化療的痛苦，令人非常心疼，而她的人生似乎充滿波折，近日唐玲上節目，吐露自己是細姨仔囝(小三的孩子)，在父親家裡受盡折磨，她痛揭當年瘡疤，淚吐曾自我檢討：「身為小三小孩的我，到底犯了什麼錯？」。

唐玲作客《震震有詞》節目，表示自己是小三生的女兒，自小就被嘲笑是細姨仔囝、私生女、爸爸外面偷生的之類，讓她覺得自己在眾人眼中猶如髒東西一般，也因為覺得不光彩，所以從不敢跟外人討論自己的身世，且小時候，她就想吃餅乾，卻反被家族裡其他小孩嘲笑，因此常躲在牆角，看到剝落的牆壁碎片好像跟餅乾一樣脆脆的，竟拿起來解饞。

因為家人不關心她，因此小時候唐玲常不回家、一個人蹲在路邊，結果遇上壞心的鄰居或親戚，竟對還小的她伸出狼爪，多次被上下其手，還有一次被人拉到草叢，所幸沒被得逞，但卻發現手上濕黏，長大才知是遭遇什麼事情，但她當時不知該跟誰訴苦，因此這件事就一直藏在心裡。

有回，她得知家中的大媽，其實是爸爸的元配，很想有個媽媽的她，就去黏著大媽，幫她做家事討好，並對她喊「媽媽」，這句話惹怒大媽，唐玲被斥責：「我不是妳媽，妳不要叫我媽媽」，大媽當晚憂鬱症發作，喊著要傷害全家人，最後被阿公、阿嬤報警送到精神病院。

大媽臨行前，竟要求唐玲跪下道歉，不然不去醫院，唐玲表示她小時候看人家拜拜，以為拿香是最高敬意，就點了三炷香去跪拜大媽，讓大媽氣急攻心直接昏倒，送進精神病院一段時間後，跟爸爸離了婚。

童年盡是不愉快記憶的唐玲，因為怕被欺負，所以一度裝成霸凌者，還因為跟壞同學混在一起，學會了抽菸，確實內心的憂鬱短暫得到慰藉排解，最嚴重時「一停抽就會想死、崩潰」，而爸爸不喜歡她交朋友，曾經趁老師不在的自習時間，衝到教室把她抓出來，用皮帶狂抽她，逼她休學，唐玲因此崩潰，對父親說：「我真的很恨你」，並且想不開自殘。

直到成年後，她決定尋找親生母親，認為媽媽應該跟她一樣，內心有很多無奈，所以才離開家，但唐玲也曾疑惑，為何媽媽沒有來找過她？直到後來輾轉找到媽媽的所在地，她鼓起勇氣按了門鈴，充滿希望說道：「媽媽我是玲玲，我來找妳了」，但應門的生母卻一臉冷漠，甚至退後了一步對她說：「我沒有女兒」，就關上了門，還讓管理員把唐玲趕走，之後才聯絡唐玲，表示已經組建新的家庭，因此選擇切割親生女兒，一番淒涼的故事，讓眾人聽了非常心疼。

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