國內疫情升溫，陸續出現不明原因本土感染個案，也使自費施打疫苗一夕詢問度及預約量大增，台中市衛生局指稱，台中市AZ疫苗配發29000劑，迄5月11日已打13000劑；而開放有出國需求目前開放民眾預約自費接種的衛福部台中醫院、台中童綜合醫院等2家醫院到五月底都已預約額滿。

為防範疫情升級到三級警戒，台中市政府12日召開防疫會議，疾管署中部防疫指揮官黃高彬呼籲民眾口罩戴好、勤洗手，合乎條件者，趕快打疫苗。台中市衛生局統計，中央配發台中市AZ疫苗配29000劑疫苗，至今施打13608劑，其中公費已接種9279人，自費3721劑，還有15000劑，公費疫苗在台中十八家醫療院所和七家衛生所都能施打。

另外，中央流行疫情指揮中心4月21日起開放有出國工作、留學、就醫需求的民眾可接種自費疫苗，台中市目前僅：包括衛福部台中醫院、台中童綜合醫院受理民眾預約；台中醫院每日限額300名，二周前開放預約，今天開放5月28日前預約，結果預約踴躍，目前到5月28日已全數額滿，無法再預約。台中童綜合醫院部分則每日含公費接種限額110名，12日開始詢問、預約都相當踴躍，6月30日前都已額滿。

(中時 )