全球疫情持續爆發，印度成為新一波新冠疫情重災區，平均一周新增確診數達390,995例，達到新高紀錄。當地知名男演員拉胡爾·沃拉（Rahul Vohra）因感染病毒，不幸於10日往生，遺孀PO出他生前的最後影像，痛揭印度醫療體制的慘況。

拉胡爾的遺孀蒂瓦里（Jyoti Tiwari）10日在IG公布丈夫逝世前的影片，只見拉胡爾病懨懨地躺在床上，鬍子幾乎白一片，即便戴著氧氣罩表情仍十分痛苦，他有氣無力的表示正在一家醫院接受治療，由於印度正在爆發第二波疫情，這家醫院面臨著過度擁擠和醫療資源匱乏的問題，接著透露氧氣非常珍貴，如果無法馬上供氧，病人就會頭暈、感到不適；但是，病人每當呼喚醫護人員時，都要等一個小時或更久的時間，甚至遲遲不會出現，病患得自己靠著意志力撐過這段時間的突發症狀。

拉胡爾除了抨擊印度的醫療體制，生前也在社群平台po文批評當地政府對於疫情的管控方式，悲憤地控訴：「如果我能得到更好的治療，我就能活下去！」蒂瓦里眼睜睜的看著丈夫痛苦地離世，心碎的把這段畫面公開，寫道：「所有人都知道拉胡爾已經去世了，但沒人知道他是怎麼離開的。」為了替老公討為公道，她會持續針對印度醫療資源嚴重不足表達抗議，許多網友見狀均感到心疼，紛紛湧入社群媒體幫她聲援。

(中時新聞網)