據《國防新聞》12日報導，由成都飛機工業集團研發、安裝大陸自製發動機的殲-10戰機，已進入共軍空軍服役。對大陸而言，這反映出北京本土航空科技的純熟，不論是對技術或這款單發動機的多功能戰機都深具信心，也為大陸航空業立下重要里程碑。

在大陸人民廣播電台發布的照片中，隸屬空軍的殲-10現身大陸空軍實彈演習，不過具體演習地點仍未知。照片中的殲-10安裝WS-10B發動機，該發動機獨特的排氣噴管嘴明顯可見。這是WS-10發動機首次在殲-10上正式曝光。由於照片中殲-10-尾部的序列號遭到移除，故無法辨識該戰機隸屬於共軍空軍哪個單位。

ICYMI, this photo published on the website of China’s state radio broadcaster is confirmation the Chengdu J-10C powered by the indigenous WS-10B turbofan is in PLAAF service, suggesting China has sufficient confidence in the engine to use it on single-engined types pic.twitter.com/NHGkxVeQWV — Mike Yeo 杨启铭 (@TheBaseLeg) May 11, 2021

報導指出，殲-10安裝本土自製的發動機，反映北京對於WS-10性能與可靠性相當滿意，也代表中國大陸航空產業的重要里程碑。至少自2011年起，北京便持續在殲-10上測試該款發動機，並先後在成都飛機工業集團的殲-10B與殲-10C試驗台飛機上出現；不過，直到2019年才在殲-10C身上看到該款發動機。

目前仍不清楚安裝WS-10發動機的殲-10何時交付共軍空軍，大陸一向沒有例行公開類似資訊的做法。不過，研究大陸戰機專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）認為，位於汕頭的共軍空軍旅為首個接受此一戰機的單位。

過去10多年來，中國大陸在戰機發動機的設計與製造頻頻遭遇困難。儘管2010年以來，WS-10已使用在雙發動機的殲-11與殲-16之上；但北京仍持續使用自俄進口的AL-31發動機，作為航艦艦載戰鬥機殲-15與早期批次殲-10的動力來源。

報導總結，目前大陸仍持續研發本土發動激；在2018年珠海航展上，殲-10B的試驗台上發現具隱形、推力向量WS-10B。此外，大陸也為殲-20研發WS-15發動機，以及為運-20研發WS-10高旁通渦輪風扇。

(中時新聞網)