F罩杯性感網紅橫綱凱咪因直率敢言的性格受到歡迎，對時事很有自己的見解及看法，日前她的臉書疑似因尺度太大，臉書無預警遭關閉，讓她十分不滿雞排妹甚至曾貼出幾乎全裸的辣照都沒事，為何卻是她遭殃？不僅如此，她也首度向《中時新聞網》發表對雞排妹和陳沂正面開戰的看法。

橫綱凱咪日前發現雞排妹臉書上的照片尺度都很大，截圖2張照片打碼發到自己的臉書上，詢問大家是否打著商業名義的大尺度宣傳照就不會違規問題，沒想到雞排妹沒事，自己的粉專卻遭檢舉「裸露」，今（12）日凌晨無預警關閉，氣憤直呼臉書是雙重標準：「是因為我打馬賽克所以不合法？是這樣嗎？」更表示申訴到現在，臉書完全沒有回應，她只好創立新粉專。

橫綱凱咪的粉專突然遭臉書關閉。(圖/橫綱凱咪提供)

橫綱凱咪坦言有關注雞排妹大戰陳沂，但只看了10分鐘就受不了關掉，「她們就是一直在鬼打牆，這兩個人講話頻率不太一樣，就永遠不會有交集點」，至於怎麼看雞排妹過去大肆宣揚全身重要部位都是粉紅色一事，她也回應就是業配，包括連對方前陣子和醫美診所鬧糾紛，都極有可能是反向操作的宣傳。

她也提到，東方女生的重點部位大多都不是所謂的夢幻粉紅色，通常要通過醫美才能達到效果，而雞排妹最近備受爭議的臀部商業照，到底是雞排妹所說的尾椎陰影還是陳沂聲稱的黑菊？橫綱凱咪表示，2個人的說法都太牽強，說是兩股間的陰影還比較合理，「大部分的攝影師都會去閃開重點部位」。

橫綱凱咪接受專訪，提到前陣子雞排妹大戰陳沂。(圖/廖映翔拍攝)

橫綱凱咪透露，和前經紀人拆夥後，一切都要重來，之前她與影音平台合作，找來H罩杯辣模娃娃擔任女主角，拍攝「1女戰8男」的多人愛情動作片引起熱議，娃娃更是因此月進幾十萬元，而通常女優都是「八二抽」，但如果不是大企劃，平台上的女優大多都是透過聊天解鎖互動來賺錢，反而不是片酬。

她更坦承其實男優和女優都很辛苦，往往無法享受過程，「你不是一對一，現場就會非常混亂，而且每個人的情況又不一樣」，像是在拍攝9P劇情時，現場滿地都是「嘉明」，連空氣中都瀰漫著一股「嘉明味」，「心理壓力其實大過一切」，但光是一旁不露臉的汁男「捐精」一次就能拿幾千元，因此還是有許多人對這個行業趨之若鶩。

(中時新聞網)