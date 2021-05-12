疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

國內本土疫情升溫，國立陽明交通大學因應疫情警戒升級，今（12日）宣布即日起全校課程改採線上授課，系所會議也改採線上會議行事，並停止辦理實體演講活動。

中央流行疫情指揮中心昨（11日）宣布國內進入第二級防疫警戒，國立陽明交通大學因應疫情升溫，陽明交大公告校內最新防疫措施，包括教學改採全校課程線上授課、餐廳只限外帶不內用，便利商店用餐區也關閉，近期陽明日系列活動停止辦理，畢業典禮視疫情發展應變。清華大學目前仍維持百人以上才採遠距教學，畢業典禮縮小辦理。

陽明交大因應疫情變化，原定部分課程採取遠距教學，目前全校課程改採線上授課，停止辦理實體演講活動，系所會議改採線上會議。餐飲部分，學生餐廳改為外帶，外送餐點限大樓外取餐，關閉便利商店用餐區，校內營業餐廳應落實實聯制，並於座位區設置隔板。

陽明交大校內陽明日活動包括牙刷盃路跑、熱舞社成果發表會、校友回娘家、水上運動會、傑出校友頒獎典禮等停止辦理，畢業典禮視疫情發展，再行調整應變方案。在行政工作方面，各大樓出入管制，落實實聯制，全面量測體溫並確保提供乾洗手液，定期環境清消，需事先規畫遠距辦公事宜。

清華大學則宣布縮小本學年度畢業典禮，預計在5月29日上午研究生場與大學部場合併辦理，可進場者只限於博士生全體、學士班及碩士班各系所代表各1人及梅貽琦獎章獲獎生，採分批進場，場內人數控制在100人以內。全程線上轉播，供未能入場的畢業生及家長觀看。

(中時新聞網)