Lenovo 發表全新搭載Intel第11代Core H系列處理器的Legion電競陣容，並配備NVIDIA最新技術和 Windows 10 作業系統。Lenovo Legion系列電腦擁有細緻設計，同時也為狂熱玩家提供出色的效能及豐富的選擇，除了稍早公布即將在台灣上市的AMD系列產品線，採用 Intel 行動處理器的電競筆電系列也同步亮相，包括 16吋螢幕的全新旗艦機款 Legion 7i ，與具強勁效能的Legion 5i Pro，以及有15吋及17吋螢幕選擇的Legion 5i。

Legion 7i配備16 吋 QHD螢幕，是全球首款16：10比例電競筆電（左），Legion 5i 有15吋及17吋兩種螢幕尺寸，滿足遊戲中開闊的視野需求。（Lenovo提供／黃慧雯台北傳真）

Legion 5i Pro支援NVIDIA最新GeForce RTX 3050Ti顯示卡，在執行3A遊戲大作時，能釋出95W的功率。提供暴風灰、魔鬼魚白兩色。（Lenovo提供／黃慧雯台北傳真）

Lenovo Legion系列筆電搭載最新的第 11 代 Intel Core H 系列行動處理器，為玩家及內容創造者提供更強的傳輸功能、降低延遲，提高每秒數幀率（FPS），效能可媲美桌上型電腦。最新款 Legion提升支援多達 20 個 PCIe 通道，可提供更大的頻寬和更多的硬體元件支援（如高速顯卡、SSD 和 Wi-Fi 卡），它改進圖形渲染等效能，也可在遊戲過程中提供SSD 更快地載入速度。Lenovo Legion 電競筆電系列配備 Windows 10 作業系統，採用 Intel 處理器，配有8 個核心與 16 個執行緒，並支援 Thunderbolt 4，使顯示連結更穩定、充電及傳輸更快速。透過連結 Intel Killer 或Wi-Fi 63優化網路傳輸，觀賞遊戲直播更順暢。

Lenovo Legion 系列搭載具有最新光線追蹤技術的NVIDIA GeForce RTX3000系列顯示卡，賦予筆電出色的效能表現。最新的Legion 7i搭載高達165W4的GeForce RTX 3080 顯示卡，玩家可體驗到更高階的畫面擬真效果。同時，新的Legion 5i Pro和Legion 5i支援NVIDIA最新GeForce RTX 3050Ti及RTX 3050顯示卡，在執行3A遊戲大作時，能釋出95W的顯示卡功率，提升效能。

為全面提升更完整的遊戲體驗，最新的Legion擁有以下特色：（1）具TÜV 認證 (TÜV-certified)的Legion 7i 和Legion 5i Pro是全球首款16:10黃金比例電競筆電，有更佳的低藍光護眼功能，同時擁有16 吋 QHD螢幕，搭配 165Hz的螢幕更新率。（2）Legion TrueStrike鍵盤提供毫秒級的指令反應時間，擁有更佳的精準度及舒適性。（3）Legion獨有的Coldfront 3.0多重散熱設計，較上代提升18%的進風量，有效降低系統溫度，即使長時間玩遊戲也不會降頻降速，可在長時間遊戲中體驗零延遲的性能。（4）人工智慧優化Lenovo 人工智能引擎(Legion AI Engine) 有效提升了每秒數幀率，降低因超頻引起頻繁轉換CPU和GPU7之間的遊戲延遲，系統自動偵測調節，提升整體性能。（5）同時配備能保護隱私的筆電鏡頭開關，及筆電兩側皆有(I/O)連接埠以方便連接相關配件。

這次和Legion新品同步推出Legion Ultimate Support整合服務，除了原有的北美市場，完善的Legion軟硬體解決方案也將可在加拿大、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、越南8等市場使用。由於大部分Legion的技術支援人員也都是擁有豐富電競經驗的資深玩家，消費者可以透過電話、Email和即時聊天等方式取得Legion Ultimate Support服務，除了能獲得技術上的處理，還能進一步和技術人員討論遊戲技巧。Legion Ultimate Support的會員也能免費到Legion線上玩家論壇獲取最新款的遊戲推薦或是軟體建議。

Lenovo 電競品牌Legion瞄準不同玩家需求提供多元的產品組合。除了稍早在台上市的AMD系列Legion產品，首波搭載Intel最新處理器的電競筆電Legion 7i、Legion 5i Pro和Legion 5i還有配備第11代Rocket Lake處理器的新款桌機Legion Tower 5i也即將在下半年問市。

(科技)