國內疫情升溫，本土感染源不明的群聚確診連環爆，台股賣壓湧現、信心崩盤，指數一度重挫超過1400點；國發會主委龔明鑫表示，群聚感染對台股來說是突然性事件，大跌是短期議題、影響有限，但對國內消費面的衝擊，對經濟的影響恐怕比較大。

龔明鑫表示，疫情對經濟面的影響要看兩個層面，影響層面(程度)大小以及時間的長短；假設疫情能在6月8日、第一階段就控制得住，龔明鑫認為，對出口、投資影響不大，股市的衝擊是短期議題影響，今年經濟成長率保5％機會仍高。

龔明鑫認為，現在要避免人多的聚會，將防疫工作做好，若6月8日以前疫情如期獲得控制，就不至於影響全年的經濟表現；若無法如期受到控制，連受雇員工工作都受到限制，出口就有可能受到影響。

至於影響台股的三大要素，包括基本面、資金面、國際連動，目前基本面要看未來疫情控制，資金面沒有問題，國際連動則與印度升溫、疫苗施打等有關，近日美國道瓊指數下跌，但跌幅還算可接受的範圍。

行政院今召開「開放政府國家行動方案推動小組」第3次會議，由召集人唐鳳政委、共同召集人鑫主委、民間共同召集人天氣風險管理開發股份有限公司彭啟明總經理主持，就臺灣開放政府國家行動方案首季執行情形進行檢視；龔明鑫在活動後接受經濟議題的訪問。

(中時 )