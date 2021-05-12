印度疫情不但沒有讓印度股市重挫，連印度債也沒有受到太大影響。法人表示，印度債本身兼具高殖利率和投資等級的特性，依然是希望追求收益的投資人在低利環境中的好選擇。

安本標準投信投資長彭炫通表示，印度疫情再度爆發，印度經濟上的風險反而使得印度的公債市場成為資金的避風港，趨於穩定與正常化，唯近期投資人尚需注意印度盧比的波動。

印度疫情持續惡化，保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，受到印度新冠肺炎疫情急速升溫影響，壓抑近期印度投資氛圍，IMF也表示，疫情對印度經濟增長預測帶來下行風險，IMF將於7月公布新的經濟展望，預期印度今明兩年經濟增長12.5%的數據恐遭下修。

不過，張世東認為，近期美元指數多空交戰，之前美國財長葉倫澄清非預測升息，加上多位Fed官員表示超寬鬆政策暫不會改變，以及低於預期的非農就業數據出爐後，美元拉回跌至兩個月低點，創下2月26日以來低位，而市場也普遍認為美元正處於走弱趨勢，在投資人追逐收益的趨勢下，對於包括印度債在內的新興債資產是一大助益，惟投資人若想參與印度債市，不宜重押資金，而是適合以資產配置角度介入。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，近期影響印度債券市場的主要因子，來自於2021財年稅收上揚12％，達到10.71兆盧比，大幅優於市場預期與政府預期。同時印度政府宣布最新年度預算，將維持12兆盧比發債量，與去年持平，顯示印度政府並沒有因為疫情增加發債需求。

林培珣說，印度疫情二次復燃雖對於市場投資人信心有所影響，不過僅為影響債券市場的次要因素，加上目前印度匯率表現穩定，有助國際資金流向，因此維持印度債券市場穩健樂觀看法，看好印度債券在高殖利率優勢下，可望持續獲得市場資金青睞。

(工商 )