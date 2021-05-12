新市產業園區環評 退回小組年底再審 17:202021/05/12 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署12日進行環評大會，台南新市產業園區，由於過去環評委員認為開發面積須重新考慮，開發單位經濟部工業局主動縮減面積，縮減至69.22公頃，不過由於變化過大，環評委員認為調整過大，退回專案小組重新審查。 由於正在進行健康影響評估，工業局說，希望能一併列入環評案當中，因此最終訂出年底前以替代方案除回專案小組審查。 風場區塊開發 十年釋15GW 首批明年8月公布選商結果 區塊開發選商草案出爐 產業盼儘速公布備查機制 (工商 ) #產業園區 #環評委員 #縮減 #過大 #專案小組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹科擴建政策環評定案 環委10點建議 16:522021/05/12 生活 玄大藝創系106級畢業展 表現亮眼 14:432021/05/12 新消息 公民參與委員會挨轟凌駕專業 04:102021/05/12 地方新聞 響應518國際博物館日 三義木雕博物館開放免門票 15:572021/05/12 寶島 中佳申辦燃氣電廠 議員：碳排總量管制 04:102021/05/12 地方新聞 看好循環經濟 日勝生計畫參與100％持股的日鼎投控現金增資4.5億元 15:052021/05/12 財經 國營企業第1 台電亞灣成立5G AIoT辦公室 17:022021/05/12 寶島 《國際產業》實驗室用品需求增 默克重申全年獲利 14:332021/05/12 財經 環署與雲林縣攜手強化六輕空污減量 12:012021/05/12 財經 《櫃買市場》10家上櫃公司 產業類別調整 08:032021/05/12 財經 排黑做半套4／不聽話就弄！彰化黨部高層偽造公文懲處黨員 蔡英文南下親訪也遭蒙蔽 08:252021/05/12 社會 財經熱門新聞 疫情升溫 綜所稅、營所稅申報延長至6月底 - 財經 - 中央社 台股9天狂跌2500點 專家曝短線低點可能出現在這時候 - 財經 疫情爆了 台股史上最慘崩盤 這17檔竟飆漲停 - 財經 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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