環保署12日進行環評大會，台南新市產業園區，由於過去環評委員認為開發面積須重新考慮，開發單位經濟部工業局主動縮減面積，縮減至69.22公頃，不過由於變化過大，環評委員認為調整過大，退回專案小組重新審查。

由於正在進行健康影響評估，工業局說，希望能一併列入環評案當中，因此最終訂出年底前以替代方案除回專案小組審查。

(工商 )