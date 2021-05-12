受到國內新冠疫情升溫影響，12日台股終場收低680.76點、跌幅4.11％，收15,902.37點，成交量7,727.72億元，跌破季線。富蘭克林華美投信認為，台灣疫情擴大本土案例增加且有不明感染源，又盤中傳出疫情指揮中心可能升級至三級警戒，恐慌性賣壓一度造成大跌1,400點，所幸盤中部長陳時表示今日應不會進入三級警戒，故使尾盤拉升，跌幅縮小。

由於情緒性殺盤導致台股盤中殺破千點，回測前波低點整理區間，盤中一度貫破前波箱型整理區間下緣，所幸尾盤收長下影線，多方收復部分失土。後續需觀察大盤能否在15,631點前波整理下緣位置穩住，市場情緒才能回穩並累積多頭能量上攻。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，儘管疫情利空所帶來的情緒性賣壓，短線對於台灣經濟基本面看法並未改變，市場資金仍在台股各產業之間輪動，且相較於全球市場，台灣相對於其他亞洲各國，2021年度受外資券商獲利預期每股獲利（EPS）上調幅度台灣是亞洲區最大，因此相對亞股、仍看好台股的後勢表現。

另外，由技術面來看，周書玄也提醒，因受到本土疫情不明原因確診個案上升，加上MSCI調降台股權重影響，近兩日加權指數殺低，已經跌破季線，加上成交量暴增至7,727億元，預估仍需一段時間整理消化，建議不妨先持續觀察國際疫情與台灣變化狀況。而針對超跌的電子股而言，可趁機尋找績優且股價超跌具投資價值浮現者，逢低介入。

(工商 )