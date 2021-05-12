捷運萬大線全線採二期開發，目前第一期工程進度超前，施工進度已超過53.24%，整體工程預計於2025年完工，第二期工程也將陸續發包。永慶房屋根據實價登錄資料，統計近一年萬大線各站點800公尺內住宅交易價量，由中和區「中和站」以交易量318件拿下冠軍寶座，周邊住宅均價約40.6萬/坪。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，和站為「環狀線」與「萬大線」雙捷運交會站，加上周邊有南山威力購物廣場、好市多、迪卡儂及燦坤等大型賣場，且距離北市幾乎僅有一橋之隔。在雙捷運、生活機能及地段優勢下，該區域房地產市場擁有較大的支撐力道，因而深獲購屋民眾的青睞。排名第二的為中和「莒光站」，住宅均價落在34.3萬元。陳金萍指出，莒光站為較早期開發區域，屋齡相對較高，主要以屋齡30-40年左右的公寓為主要交易類型，因此價格相對親民。

萬大線第一期從「中正紀念堂站」一路穿過萬華區，連接到中永和，9座車站中，有4站位於台北市。其中，可以特別注意到位於中正、萬華交界的「廈安站」及萬華區的「加蚋站」，為大台北捷運系統首次抵達南萬華生活圈，陳金萍指出，過去板南線只有行經北萬華的「西門站」的「龍山寺站」，南萬華的交通建設相對落後，等到萬大線實際通車後，必然將替南萬華的交通機能帶來曙光。且兩站都屬於早期發展區塊，生活機能相當完備，學校、公園綠地都不缺，目前4字頭的親民房價就能購入台北市門牌，也是吸引民眾進駐的原因之一。

陳金萍補充，不少民眾看準萬大線第一期在2025年啟用通車後，將會替區域房價帶來一波漲幅，因此紛紛搶先於軌道建設到位前勇於搶進。「買房跟著捷運走」固然不會錯，長期看來捷運宅都具有一定的保值性。但如要選購捷運題材的房產，建議還是挑選已興建完畢，或是正在興建中的捷運路線，「眼見為實」的捷運才是為交通機能大加分的保證。

(時報資訊)