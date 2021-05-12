韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)董事會通過2021年首季合併財報，受惠營收規模持穩高檔、本業獲利提升，歸屬母公司稅後淨利0.59億元，季增5.11％、年增達63.26％，每股盈餘（EPS）2.64元，續創歷史次高。

豆府首季合併營收5.07億元，季減0.85％、仍年增達33.17％，創同期新高、歷史第3高。毛利率53.64％，低於去年第四季54.6％、優於去年同期53.13％。營益率14.88％，優於去年第四季13.69％及去年同期11.87％。

豆府表示，1～2月適逢尾牙、春酒旺季及春節連假，配合外帶年菜及春節禮盒業績，挹注營收成長。3月雖步入餐飲淡季，但集團針對「銅盤」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」3品牌推出新菜單，優化既有料理並新增多道全新料理，積極延續消費熱潮。

此外，豆府亦持續展店，首季新展「飛機河粉」及「北村豆腐家」各1家門市，為營收挹注成長動能。營運規模擴大配合旺季效益加持，使1～3月單月及首季營收維持顯著成長動能、均創同期新高。

豆府4月自結合併營收1.72億元，月增7.07％、年增近1.21倍，主因清明連假及百貨母親節檔期暖身促銷，帶動消費者外出聚餐頻率較3月顯著提升。累計前4月合併營收6.84億元，年增達48.81％，雙創同期新高。

不過，面對近期國內疫情升溫，豆府表示已立即採取各項因應措施，旗下全品牌主動積極自主防疫，除員工檢測體溫、全面配戴口罩等，更嚴格控管料理品質、配合政府政策，做好各項因應準備。

此外，豆府將持續推動外帶及外送市場及餐廳外的銷售通路，亦將加快與其他通路合作推出即食產品，務必讓疫情的影響降至最低。豆府表示，今年迄今已新展2家店，將總店數推升至59家，預計5月底前再開出「北村豆腐家」及「韓姜熙的小廚房」各1家。

(時報資訊)